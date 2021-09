Polski Ład. Jedno posiedzenie Sejmu nie wystarczy

- Nie ma żadnego złamania regulaminu. Nigdy bym sobie na to nie pozwoliła. Wszystko jest zgodnie z regulaminem - oświadczyła Elżbieta Witek. - Jedna ustawa została poddana pod konsultacje Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, więc nie może być mowy o tym, żeby jeszcze dodatkowe konsultacje do samorządu wysyłać.

- Jeżeli chcemy, żeby od 1 stycznia, tak jak zapowiadaliśmy, te zmiany, które są bardzo oczekiwane i bardzo ważne, weszły w życiu, to one muszą być podpisane do końca listopada - podkreśliła Witek.

- Wiemy, że w Senacie będzie trzymane to długo, to staramy się to robić bez zbędnej zwłoki. Ale na pewno nie będziemy tego robić na hura, (tylko) na spokojnie. Bo to jest naprawdę duża ustawa i ponosimy odpowiedzialność za to, co w tej ustawie jest, więc mam nadzieję, że zdołamy się z tą ustawą w odpowiednim czasie uporać - dodała.