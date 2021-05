Polski Ład. Klasa średnia nie straci na zmianach w podatkach. Będzie nowa ulga

Odpowiedzialny za podatki wiceminister Jan Sarnowski dodał z kolei, że celem "ulgi dla klasy średniej" jest to, aby osoby zarabiające do 11 tys. zł miesięcznie cokolwiek dopłacały.

Odnosząc się do konstrukcji ulgi wyjaśnił, że resort finansów planuje, aby było to odliczenie od dochodu według pewnego algorytmu, który sprawiłby, że nikt z pracowników w ramach umowy o pracę nie straci na reformie.

- Będzie to pewien wzór zamieszczony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w sposób łatwy będzie dawał wynik przy określonym dochodzie danego pracownika, jaka jest wartość tej ulgi. Będzie to na tyle zautomatyzowane, że będzie to można wpisać bezpośrednio, czy zaciągnąć do usługi Twój e-PIT, gdzie de facto będzie się to odbywało wręcz automatycznie – wyjaśnił.