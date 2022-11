Polski Ład nie da o sobie zapomnieć. Nadchodzi najgorsze rozliczenie podatkowe w historii

Ulga, której nie ma, ale jest

Jednak nie dla wszystkich jest to korzystna wymiana, co zresztą wskazywał już wiceminister finansów Artur Soboń przy przedstawianiu nowych rozwiązań. Jednak, jak deklaruje rząd, ci z podatników, dla których lepszym rozwiązaniem jest ulga dla klasy średniej, przy przyszłorocznym rozliczeniu będą mogli jednorazowo z niej skorzystać ("jednorazowo", ponieważ takiej możliwości nie będzie już w kolejnych latach).

Eksperci jednak radzą zastosować się do zasady "ufaj, ale sprawdzaj". Przed złożeniem zeznania przygotowanego przez skarbówkę najlepiej samemu przeliczyć, co nam się opłaca. Szczególnie jeżeli mamy małżonka, gdyż może się okazać, że rozliczenie indywidualne może znacząco się różnić w porównaniu do tego z drugą połówką.