Do kiedy pracodawca musi przekazać PIT-11 za 2017 rok?

Płatnik musi przekazać PIT-11 podatnikowi i urzędowi skarbowemu

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć druk PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia lub lutego, a podatnikowi do końca lutego danego roku. W formularzu powinien ująć dochód podatnika oraz wpłacone w ciągu roku podatkowego na jego rzecz składki i zaliczki.

Co to jest PIT-11?

Formularz PIT-11 to druk wypełniany przez płatnika, czyli pracodawcę, zawierający informacje na temat dochodów i wpłaconych składek na poczet podatku dochodowego pracownika.

PIT-11 zawiera informacje takie jak dochody podatnika, przychody zwolnione od podatku, wpłacone przez pracodawcę zaliczki na rzecz podatku dochodowego oraz składki społeczne i zdrowotne, a także koszty uzyskania przychodu. W przypadku podatników-nierezydentów płatnik musi dodatkowo przedstawić w druku PIT-11 kraj będący centrum interesów gospodarczych i osobistych zatrudnionego, a także jego tamtejszy numer identyfikacyjny jako podatnika.

Morawiecki o uszczelnianiu systemu podatkowego





Pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatnik, jak i samemu podatnikowi. Na podstawie tego formularza pracownik (osoba fizyczna, nieprowadząca własnej działalności gospodarczej) sporządza bowiem formularz PIT-37, przekazywany następnie fiskusowi jako osobiste rozliczenie z osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym. Co ważne, pracodawca musi przedstawić PIT-11 zarówno w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia czy o dzieło).

Do kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT-11 za 2017 rok?

Płatnik jest zobowiązany dostarczyć PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia lub 28 lutego 2018 roku, a podatnikowi do 28 lutego 2018 roku.

Różne terminy przekazania PIT-11 zależą od liczby zatrudnianych przez pracodawcę pracowników oraz sposobu dostarczenia dokumentu. Płatnicy rozliczający nie więcej niż pięciu pracowników mają prawo do wysłania formularza PIT-11 pocztą tradycyjną w formie papierowej do 31 stycznia. Mogą także przekazać druk drogą elektroniczną, dzięki czemu obowiązywać będzie ich termin 28 lutego. Pracodawcy, którzy rozliczają więcej niż pięciu pracowników, mogą korzystać tylko z drugiej opcji, czyli wysłania druku PIT-11 w wersji cyfrowej do 28 lutego.

Niezależnie od liczby pracowników, pracodawca zobowiązany jest dostarczyć PIT-11 podatnikom do 28 lutego - do ręki, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

Spóźnienie w dostarczeniu PIT-11 - konsekwencje

W przypadku niedostarczenia druku PIT-11 na czas pracodawca musi liczyć się z poniesieniem konsekwencji finansowych. Jego spóźnienie może zostać potraktowane w najlepszym wypadku jako wykroczenie podatkowe, a w najgorszym jako przestępstwo skarbowe.

Pierwszy przypadek zakłada mandat wystawiony przez urzędnika skarbowego na nie więcej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia lub grzywnę usankcjonowaną przez sąd w wysokości od 1/10 wysokości najniższej krajowej do jej 20-krotności. Nieterminowe dostarczenie druku PIT-11 rozstrzygnięte przez sąd jako przestępstwo skarbowe może kosztować pracodawcę od 10 do 180 stawek dziennych, obliczanych na podstawie dochodów i sytuacji majątkowej płatnika.

Podatnik, który nie otrzymał formularza PIT-11 w wymaganym terminie, powinien wysłać do płatnika ponaglenie. Co prawda może to nie przynieść skutku, ale jest ważnym dokumentem w razie konieczności wyjaśniania sprawy w urzędzie skarbowym. Fakt nieotrzymania druku nie zwalnia go jednak ze złożenia deklaracji podatkowej w obowiązującym terminie do 30 kwietnia. Podatnik powinien posiłkować się wyciągami z konta bankowego, umowami cywilnoprawnymi czy drukami RMUA. Nawet jeśli w formularzu PIT-37 pojawią się nieścisłości lub błędy, łatwiej będzie złożyć korektę deklaracji PIT, niż tłumaczyć się z nieterminowego złożenia zeznania.