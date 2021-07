Zyskamy czy stracimy na Polskim Ładzie? Ekonomista przypomina o "rachunku", na który wszyscy się zrzucimy

sdfdff 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

To co działo się za komuny to była gospodarcza katastrofa. Ale za KOMUNY BIS - tak, PiSSu, to będzie GOSPODARCZY ARMAGEDON .... ops, on już jest - niszczą gospodarkę i małe firmy, a to co robią to FININTO. Naiwni wierzą że Polacy będą tu wracać .... A PO CO ?!?! By płącić na DŁUG KTÓRY MORAWIECKI ZACIĄGNĄŁ w imieniu wszystkich Polaków podpisując tzw. Fundusz Odbudowy ?!?!