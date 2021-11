Zdążyć przed Polskim Ładem. Tylko w grudniu szansa na niższy podatek

Podstawowe założenia to m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zlikwidowanie możliwości odliczenia 7,75 proc. składki zdrowotnej , która wynosi 9 proc. dochodu. Przedsiębiorcy na podatku liniowym zapłacą składkę w wysokości 4,9 proc. dochodów. Inaczej będzie w przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem zryczałtowanym.

Skomplikowany Polski Ład

Ci o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ale już ci o przychodach między 60 tys. zł - 300 tys. zł - od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Do tego dochodzi ulga dla klasy średniej i podniesienie 32-procentowego progu podatkowego do 120 tys. zł rocznie. To, jak zmieni się opodatkowanie poszczególnych pracowników i przedsiębiorców będzie zależało nie tylko od przychodów, ale też od tego, jak dany przedsiębiorca się rozlicza - czy według skali podatkowej, czy ryczałtowo, czy liniowo.