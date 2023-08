Przedsiębiorcy mają dylemat. Muszą wybrać: niższe składki, czy wyższy podatek

Od 1 sierpnia okres korzystania z małego ZUS plus został wydłużony o rok dla uprawnionych do tego przedsiębiorców.

Mały ZUS plus oznacza wyższy PIT

Mały ZUS plus to możliwość opłacania nawet cztery razy niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Stosujący ulgę przedsiębiorca oblicza składki od połowy swojego przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

"Rzeczpospolita" przypomina jednak, że zmniejszenie tych kwot oznacza wyższy dochód z działalności i większy podatek.

Dziennik informuje, że od dochodu na potrzeby małego ZUS plus przedsiębiorcy nie odliczą żadnych ulg, które wykazywane są dla celów PIT.

"Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku zaliczał składki na ubezpieczenia społeczne do podatkowych kosztów, musi je doliczyć do dochodu wykazywanego na potrzeby małego ZUS plus" - informuje dziennik.

Mały ZUS plus. Najważniejsze zasady

- Mały ZUS plus cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy pytają o szczegóły. Według szacunków Zakładu z wprowadzanego rozwiązania może skorzystać w tym roku 66 tys. przedsiębiorców, a także 142 tys. osób w 2024 r. i 105 tys. osób z 2025 r. - poinformował Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS.

ZUS wyjaśnia, że jeśli komuś ulga wyczerpała się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie się do niej do 31 grudnia br. W zgłoszeniu przedsiębiorca może wskazać miesiąc powrotu do ulgi, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca w stosunku do daty dokonania zgłoszenia.

Z kolei ci, którzy aktualnie korzystają lub do końca roku zaczną korzystać z ulgi, nie będą musieli się z niej wyrejestrowywać po 36 lecz dopiero po 48 miesiącach.Jeśli takie osoby przerejestrują się w ZUS jako osoby ubezpieczone z kodem ubezpieczenia odpowiadającym małemu ZUS plus, maksymalny okres preferencji będzie dla nich liczony jako 48 miesięcy z kolejnych 72 miesięcy. W praktyce będzie to równoznaczne z możliwością korzystania z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy.

ZUS zaznacza, że korzystanie z ulgi jest dobrowolne. Przedsiębiorca może wybrać, czy chce opłacać niższe składki i przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na inne cele, czy też wybrać wyższe składki, mając na uwadze, że w zamian za to może liczyć na wyższe zasiłek czy rentę, a w przyszłości emeryturę

