Przekształcenie użytkowania wieczystego a VAT. TSUE przyjrzy się sprawie

Samorządy mogą uzyskać przy okazji uwłaszczenia i zażądać od Skarbu Państwa zwrotu VAT od opłaty przekształceniowej. Do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wpłynęło pytanie w tej sprawie. Zadał je Wojewódzki Sąd Administracyjny, który miał wątpliwość co do tego, czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa stanowi dostawę towarów w rozumieniu dyrektywy VAT. I czy gmina, pobierając opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania, jest podatnikiem VAT – informuje "Rzeczpospolita".