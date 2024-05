Przychody z ropy w górę. Dzięki nim Rosja finansuje swoją machinę wojenną

Przy publikacji danych o przychodach budżetowych z pierwszych czterech miesięcy 2024 r. biznesalert.pl powołuje się na: "Kommiersanta", rosyjską firmę konsultingową RBK oraz neftegaz.ru. Serwis podaje, że od stycznia do kwietnia 2024 r. przychody te wyniosły 4,157 bln rubli (niemal 45,4 mld dolarów według aktualnego kursu), co oznacza wzrost o 82,2 proc. rok do roku.