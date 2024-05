Rosja wciąż bogaci się na ropie. Dochody w górę mimo sankcji

Na podstawie danych rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej (FNS) agencja wyliczyła, że wpływy do rosyjskiego budżetu z tytułu podatków związanych z ropą naftową wzrosły w kwietniu do 1,053 bln rubli (11,5 mld dolarów według aktualnego kursu). To o ponad połowę więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Wtedy wpływy do budżetu wyniosły 497 mld rubli.