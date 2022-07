Rewolucja podatkowa. Prezes ZUS: skorzystają 3 mln emerytów

Według niej osoby te zapłacą niższy podatek za 2022 r., niż gdyby mieli rozliczać się na zasadach obowiązujących do czerwca, czy na zasadach z ubiegłego roku.

- Jest to zasługa przede wszystkim obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17 do 12 proc. Zmiana ta dotyczy przychodów uzyskanych od początku tego roku - powiedziała prezes ZUS.

Nowe zasady opodatkowania rent

Pytana, co z pozostałymi emerytami i rencistami, Uścińska zaznaczyła, że w wyniku zmian większość z nich zupełnie przestała płacić podatek.

- Przypomnę, że zyskało wówczas ok. 94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów. Ze świadczeń w wysokości 2,5 tys. zł brutto w ogóle nie odprowadza się zaliczki na podatek. Kwota wolna od podatku w rozliczeniu rocznym to 30 tys. zł - informuje prof. Gertruda Uścińska.

- Około 13 proc. rent rodzinnych wypłacamy dzieciom po zmarłym rodzicu. W wielu przypadkach dzieci są jeszcze osobami małoletnimi. Dotychczas dochody z renty rodzinnej dziecka były doliczane do dochodu rodzica. Teraz będą rozliczane odrębnie. Dzięki temu zarówno małoletnie dziecko jak i rodzic będą mogli skorzystać, każde odrębnie, z kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł - informuje prezes ZUS.

Rewolucja podatkowa zmienia wysokość emerytur i pensji

1 lipca weszła w życie ustawa, która obniża stawkę PIT z 17 proc. do 12 proc. Na zmianach, które są poprawkami do Polskiego Ładu, skorzystali nie tylko pracujący, ale także emeryci. Dla większości seniorów będą one neutralne, dla części oznaczają podwyżkę świadczenia. Z obliczeń ZUS wynika, że emerytury i renty osób zyskujących mieszczą się w granicach 2,5-16 tys. zł.