Rozliczenie PIT za 2022 rok. Zostało niewiele czasu

Do wtorku, 2 maja 2023 r. trzeba rozliczyć się z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych w ubiegłym roku. Dla większości dorosłych Polaków oznacza to konieczność złożenia formularza PIT -37.

Twój e-PIT. Jak złożyć zeznanie

Żeby sprawdzić swój PIT za 2022 r., trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego (e-US) za pomocą Profilu Zaufanego, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel. Dodatkowo do usługi można zalogować się także danymi podatkowymi. Wystarczy podać:

PIT 2023. Ulgi i 1,5 proc. na OPP

PIT za 2022 rok. Terminy

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie, nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. Jednak zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.