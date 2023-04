Norwegia podnosi podatek, miliarderzy opuszczają kraj. Takiego exodusu nie było od lat

Jak podaje "Guardian", w listopadzie 2022 roku norweski centro-lewicowy rząd podniósł podatek od majątku o wartości powyżej 20 milionów koron norweskich (lub 40 milionów w przypadku małżeństw) z 0,3 do 0,4 procenta. To wystarczyło, by wielu najbogatszych zaczęło sobie szukać domu za granicą, w krajach, w których podatki są niższe. Zwłaszcza że oprócz 0,4 procenta dla rządu, w Norwegii płacą jeszcze 0,7 proc. podatku majątkowego władzom lokalnym.

Miliarder tłumaczy w liście otwartym, że przeprowadził się do Lugano, mimo że nie jest to najtańsze miejsce do życia ani nie ma najniższych podatków. Jednak leży ono w "centrum Europy", co ułatwia kontakty z ważnymi dla niego ludźmi. Dziennik "Dagens Næringsliv" wyliczył, że na jego wyprowadzce Norwegia straci około 175 milionów koron norweskich podatku rocznie (to niemal 72 miliony złotych).