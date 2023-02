"Rzeki" ropy i gazu zmieniły bieg. Rok wojny przekreślił mapy energetyczne świata

Putin wywraca stół

Przez pięć dekad sieć rurociągów oplotła Stary Kontynent . Jak szacował Geopolitical Intelligence Service, rozwój projektów na Półwyspie Jamalskim, z których większość była przeznaczona dla zachodnich klientów, tylko do 2017 roku pochłonął w sumie 100 mld dol.

Do 2025 roku kwota ta miała się podwoić. Samo kładzenie rur na dnie Bałtyku w ramach projektu Nord Stream 2 analitycy Sbierbanku szacowali w 2018 roku na 14,5 mld euro.

Dobrze widać to na przykładzie Nord Stream. Rurociągi północne miały zapewnić kolejne złote lata współpracy gazowej między Moskwą a Berlinem.

Gazprom snuł już plany, aby przepustowość rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2 rozbudować do 120 mld m sześc. Zamrożenie odbiorów technicznych NS2, przykręcanie kurka na NS1 i w końcu wysadzenie znacznej części tej magistrali ostatecznie odcięło tę drogę do Europy .

W Europie pomału wysychają również rosyjskie dostawy ropy. Wygasają kontrakty na dostawy ropociągami, a europejskie sankcje na morskie dostawy pozostawiają jedynie marginalne przepływy do krajów najbardziej uzależnionych, jak Węgry, Czechy czy Słowacja. Europejskim odbiorcą pozostaje jeszcze Serbia.

W wyniku obustronnych sankcji Rosja utraciła więc rynek, który wchłaniał prawie 2,5 miliona baryłek ropy dziennie . Embargo na dostawy drogą morską ropy , jak i paliw oraz produktów ropopochodnych, oraz ograniczenia cenowe na dostawy do krajów trzecich już teraz kosztują Rosję majątek. Według szacunków Komisji Europejskiej tylko te obostrzenia powodują straty wysokości 260 mln euro dziennie.

Rosja traci pozycję

- To ogromna wolta wymuszona przez embargo Zachodu, jak i działania samej Rosji, kolejny raz używającej surowców jako środka wypływu. Odcinane się od rosyjskich dostaw przyśpieszyło proces dywersyfikacji źródeł gazu i ropy w Europie - wskazuje Grażyna Piotrowska-Oliwa.

Dostawy rurociągowe zostają zastąpione transportami skroplonego gazu LNG, który przeżywa prawdziwą złotą erę . Zapewniły je poza USA, również kraje Afryki Północnej oraz Półwyspu Arabskiego. - Wojna wymusiła większą dywersyfikację rynku surowców i zmiany kierunków dostaw . Francja robi zwrot w stosunku do Libii, Włosi szukają źródeł gazu w rejonie Margrebu. Wzrosła pozycja Kataru i USA jako eksporterów gazu - wylicza prof. Zajdler.

Rosja zwraca się na Wschód

Jak wskazują dane zebrane przez portal Statista, już w połowie 2022 roku największy wolumen rosyjskich przesyłek eksportowych ropy naftowej drogą morską trafiał do krajów azjatyckich. Było to 1,88 mln baryłek dziennie.

Problem w tym, że Moskwa sprzedaje swój surowiec po dużej przecenie, a dodatkowo koszt transportu jest znacznie większy niż dotychczasowy przesył do Europy. Musiała też wrócić do kosztownych inwestycji w budowę rurociągów w kierunku nowych klientów.

Raz po raz wraca temat budowy drugiej nitki Siły Syberii o przepustowości 30 mld m sześć. gazu rocznie. Oficjalny koszt? 55 mld dol. Choć - jak informował Bloomberg - eksperci oceniają, że będzie on co najmniej dwa razy wyższy. Poprzez obecny gazociąg Siła Syberii do Chin transportowanych jest 38 mld m sześc. gazu rocznie.