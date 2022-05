Gazowy kryzys w Europie narasta. Gazociąg Jamalski stanie

Rosja nałożyła także sankcje na właściciela polskiej części gazociągu jamalskiego - spółkę Europol Gaz. To właśnie tym gazociągiem rosyjski gaz jest przesyłany do Europy .

Szymon Kardaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich w czwartek poinformował na Twitterze: " A więc przepływy gazociągiem Jamał — Europa ze wschodu na zachód ustaną na dobre. Gazprom właśnie ogłosił, że ze względu na wczorajsze sankcje przeciwko Europol Gaz nie będzie wykorzystywał biegnącego przez Polskę gazociągu to tranzytu gazu do Europy."

Jak informuje Reuters, Moskwa ogłosiła sankcje, dzień po tym, jak Ukraina wstrzymała główny szlak tranzytowy gazu do Europy, obwiniając za to ingerencję okupujących ją rosyjskich sił zbrojnych, co jest pierwszym przypadkiem przerwania eksportu przez Ukrainę od czasu inwazji.