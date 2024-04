Rozwodnicy na celowniku skarbówki? Mamy odpowiedź ministerstwa

W piśmie RPO do ministra finansów czytamy m.in., że dochodzi do sytuacji, w których organy podatkowe odmawiają preferencyjnego rozliczania się z fiskusem osobom rozwiedzionym, faktycznie wychowującym samotnie dziecko , gdy nie jest ono objęte przez sąd systemem opieki naprzemiennej, ale utrzymuje kontakt z drugim rodzicem .

Opieka wyłączna a opieka samodzielna

Redukcja podatku o połowę

Istotna korzyść dla podatników

– To, że jest to istotna korzyść dla podatników, nie znaczy, że organy skarbowe mają powód do nadmiernej kontroli i sprawdzania, czy nawet śledzenia podatników – podkreśla Piotr Juszczyk i dodaje, że odwiedzanie dziecka przez drugiego rodzica, zabranie go na obiad czy lody, to nie jest jeszcze opieka.