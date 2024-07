Rząd po cichu podnosi podatki. Cztery dowody

jasnowidz 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Uwaga! Przeczytajcie na samym końcu, co mówi Parulski. To wygląda na przymierzanie się do wprowadzenia PODATKU KATASTRALNEGO, którego skutkiem będzie rugowanie osób o niskich dochodach z ich mieszkań i domów. Wyborcy, którzy nie interesują się ekonomią, wybrali Tuska i najśmieszniejsze jest to, że uważają się za jakąś elitę intelektualną, a w rzeczywistości nie są w stanie zrozumieć, co się dzieje w gospodarce. "Wykształceni, z duzych miast" z papierami z różnych PRYWATNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁEK, których jest już w Polsce kilkaset i z kadrą naukową na równie "wysokim" poziomie.