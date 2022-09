Samorządy nakładają coraz wyższe podatki na mieszkańców. Ale znów mogą wzrosnąć

Gminy stale i coraz bardziej podnoszą podatki od nieruchomości

"W perspektywie ostatnich pięciu lat widać, że gminy chętniej korzystały z maksymalnych stawek. Podstawowe stawki dla budynków mieszkalnych oraz pod działalność gospodarczą wzrosły od 2018 r. kolejno z 0,63 zł do 0,73 zł (16 proc.) oraz 19,66 zł do 22,13 zł (12,6 proc.)" - pisze PIE.

Eksperci dodają, że liczba gmin, które wprowadziły maksymalną stawkę podatku dla budynków mieszkalnych w ciągu pięciu lat wzrosła z 331 do 430 (o 29 proc.). "W przypadku budynków pod działalność gospodarczą jest to wzrost z 191 do 312 gmin (o 63 proc.). Najczęściej na takie zmiany decydowały się gminy miejskie" - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym".

Zobacz także: Prezydent Rzeszowa: z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje, przede mną radykalne decyzje

Kolejne podwyżki na horyzoncie

Nie wiadomo jeszcze, czy samorządy utrzymają obecny poziom podatku, ale wiele wskazuje na to, że właściciele domów, lokali i gruntów będą musieli w przyszłym roku głębiej sięgnąć do kieszeni. Ministerstwo Finansów w wakacje podniosło maksymalne stawki na 2023 r. To otwiera furtkę do podwyżek, na które wprowadza coraz więcej gmin.