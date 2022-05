Senat przyjął nowelizację ustawy o podatku VAT

Zmiany w podatku VAT. Senat przyjął nowelizację

Jak wyjaśniał podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Artur Soboń, "w pierwszej kolejności" ustawa ma objąć preferencjami w podatku od towarów i usług, stosowanymi w stosunku do sił zbrojnych NATO, na siły zbrojne państw członkowskich krajów UE w ramach wspólnej polityki obronnej.

W ustawie zapisano także obniżenie stawki akcyzy na lekki olej opałowy do poziomu unijnego – również do 31 lipca. Jak powiedział wiceminister Soboń w trakcie posiedzenia senackich komisji, koszt przedłużenia stosowania niższych stawek dla budżetu wynosi ok. 600 mln zł.