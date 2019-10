Skandal w resorcie finansów. Skargi o nadużycie stanowiska wpływały przez lata

Arkadiusz B. – były dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, kształcących kadrę Krajowej Administracji Skarbowej oskarżany jest o kierowanie mafią VAT-owską. Od stycznia jest w areszcie. Jednak, jak ujawnia "Rzeczpospolita", informacja, że Arkadiusz B. nadużywał stanowiska wpłynęła do Kancelarii Premiera we wrześniu 2016 r.

Jak wyjaśnia dziennik, pracownicy resortu zgłaszali ten fakt w anonimowym liście. Potrzeba było aż półtora roku nim jednak pismo trafiło do Biura Inspekcji Wewnętrznej.

Dopiero po tym czasie szef Biura zwrócił się do ówczesnego wiceministra finansów Mariana Banasia o wszczęcie kontroli wobec Arkadiusza B. Jak wynika z ustaleń "Rz", nic nie wskazuje na to, by podjęto w tej sprawie działania.