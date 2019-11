Skarbówka ma mieć dane o podatnikach w jednym systemie. Będzie on rozwijany

Resort chciałby, żeby Poltax Plus w przyszłości zawierał informacje np. o podatnikach, którzy płacą cła i akcyzę (obecnie odpowiada za to system Zefir) – podaje "DGP", która porozmawiała z Kochem i Dariuszem Aniećko z Ministerstwa Finansów. Przedstawiciele ministerstwa zapewniają, że proces konsolidacji różnych systemów podatkowych już trwa.

Ważną zmianą, jaka jest szykowana dla Poltax Plus, jest zniesienie właściwości miejscowej. Chociaż w systemie cała historia podatnika przenosi się z nim z urzędu do urzędu, to jednak wgląd do tych danych jest obecnie ograniczony. Po zmianach w prawie ograniczenia te dla urzędników znikną.