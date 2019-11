Akcyza na alkohol i tytoń ekspresowo w "trybie odrębnym". Nikt tego z branżą nie konsultował

Projekt ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe nie był konsultowane z branżą. Powinien, ale po raz kolejny zastosowano mechanizm przyjęcia ustawy "w trybie odrębnym". Jak to uzasadniono? Przemilczano, ale chodzi o to, by szybko zwiększyć wpływy do budżetu.

