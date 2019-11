Wyrok TSUE: organ podatkowy nie może wykorzystywać przeciw przedsiębiorcy wszelkich dowodów

Uznał w niej, że urząd skarbowy nie może dowolnie wykorzystywać przeciw przedsiębiorcom dowodów zebranych w innych sprawach, tak jak to miało miejsce w przypadku tej firmy - czytamy w serwisie tvn24bis.pl.

Co wyrok oznaczać będzie dla relacji przedsiębiorców z organami skarbowymi? Oznacza, że podatnik ma prawo "do zapoznania się z dowodami z innych postępowań oraz możliwość odniesienia się do dowodów zebranych w tych postępowaniach". Ponadto "jedynym ograniczeniem tego prawa może być interes ogólny uzasadniający ograniczenie tego dostępu".