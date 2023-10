Skarbówka odda firmom całość odsetek od nadpłaconych podatków

Jak informuje "Puls Biznesu" skarbówce nie uda się zarobić sporych pieniędzy na firmach, którym bezzasadnie przetrzymywała podatki. Organy skarbowe wstrzymały wypłacanie przedsiębiorcom odsetek od nadpłaconych kwot. Ministerstwo Finansów ma zamiar wydać wytyczne dla urzędów skarbowych dotyczące postępowania w takich sytuacjach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Żyjemy w Nibylandii". Ekspert nie zostawił na Obajtku suchej nitki

To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ ministerstwo zobowiąże urzędy skarbowe do zwracania odsetek za cały okres nieuzasadnionego przetrzymywania pieniędzy firm. Fiskus bedzie musiał zastosować się do czerwcowego wyroku TSUE - czytamy w dzienniku. A brzmi on tak: odsetki należą się za cały czas przetrzymywania nienależnie pobranego podatku.

Zgodnie z przepisami, pełne odsetki, czyli za cały okres przetrzymywania pieniędzy podatnika należą się tylko wtedy, gdy podatnik złoży o nie wniosek do 30. dnia po opublikowaniu sentencji wyroku TSUE. Jeżeli wniosek został złożony po tym terminie, odsetki były zwracane tylko za okres od pobrania podatku do owego 30. dnia. Firmy straciły na tym sporo, a sprawa ponownie trafiła do TSUE, który 8 czerwca 2023 r. wydał wyrok korzystny dla firm - informuje "Puls Biznesu".

TSUE stwierdził, że ograniczanie firmom zwrotu oprocentowania od nadpłat jest niedozwolone. Problem w tym, że urzędy skarbowe nie chcą wypłacać odsetek od nadpłat, czekając na wytyczne Ministerstwa Finansów. W kilku urzędach skarbowych prowadzone są sprawy dużych firm, które domagają się odsetek. Wartość roszczeń to grube miliony złotych. Z informacji od urzędników skarbowych, do których dotarł "Puls Biznesu", wynika, że takich spraw jest bardzo dużo. Dostali dyspozycje, aby wstrzymać zwracanie odsetek do czasu wydania wytycznych przez Ministerstwo Finansów.

Resort finansów wyda skarbówce wytyczne

Jak czytamy w dzienniku, Ministerstwo Finansów zamierza interweniować. Planowane jest wydanie dla organów podatkowych wytycznych w związku z wyrokiem TSUE.

Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał dzienniki, organy skarbowe mają obowiązek bezpośredniego stosowania orzeczenia TSUE. Fiskus nie uniknie oddania całości odsetek. Każdy kolejny dzień zwłoki to dodatkowe koszty dla budżetu państwa - czytamy w dzienniku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.