Spółki odetchną z ulgą. Resort finansów szykuje ważne zmiany w podatku

"DGP" tłumaczy, że mowa o podatku wynoszącym nawet jedną piątą należności wypłacanej za granicę. Dziś zdarza się, że musi on zostać pobrany, bo zagraniczny prezes nie ma numeru PESEL ani NIP.

"Obecnie prowadzimy analizę pod kątem wdrożenia w systemie e-Deklaracje rozwiązań technicznych, które umożliwią podpisywanie i składanie deklaracji WH przez osoby nieposiadające polskiego identyfikatora podatkowego oraz nieposiadające tych identyfikatorów w atrybutach podpisu kwalifikowanego. Docelowo ta zmiana ma ułatwić składanie formularzy WH przez osoby niebędące obywatelami polskimi" - wynika z komunikatu resortu finansów przesłanego do "DGP".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Sądne dni dla PiS. "Niczego nowego nie wymyślili. Ale wszystko podnieśli do szcześcianu"

Dzięki temu rozwiązaniu oszczędność może być niebagatelna. Obecnie zdarza się, że podatek musi zostać potracony wyłącznie z uwagi na... problemy techniczne. Chodzi o podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium Polski.

Daninę u źródła powinien potrącać i wpłacać do urzędu skarbowego polski podmiot (płatnik), gdy wypłaca swojemu zagranicznemu kontrahentowi takie należności jak: dywidendy, odsetki, należności licencyjne, wynagrodzenie za usługi niematerialne (np. doradcze, prawne i księgowe). Stawka podatku wynosi co do zasady 20 proc. lub 19 proc. (w niektórych sytuacjach 10 proc., np. przy wynagrodzeniu wypłacanym zagranicznym liniom lotniczym) - wyjaśnia "DGP".

Ale może być ona niższa lub w niektórych sytuacjach w ogóle może nie być podatku u źródła, jeśli w grę wchodzi międzynarodowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a kontrahent przedstawi zagraniczny certyfikat rezydencji - czytamy.

Powyżej limitu 2 mln zł mechanizm pay and refund

Od 2022 r., jeżeli wypłaty na rzecz podmiotu powiązanego przekroczą roczny limit 2 mln zł, obowiązuje mechanizm pay and refund. To oznacza, że polski płatnik musi potrącić podatek u źródła według krajowej stawki, chyba że: organ podatkowy (obecnie Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie) wyda opinie o stosowaniu preferencji, albo polska firma (płatnik) złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do zastosowania preferencji z międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zdaniem "DGP" zastosowanie się do tych wymogów bywa niezwykle problematyczne. Przeszkodą również jest sytuacja, kiedy ze względu na brak numeru PESEL, obcokrajowiec nie może podpisać oświadczenia WH-OSC, które uprawnia spółkę do niepobierania podatku u źródła lub potrącenie go według niższej stawki niż ustawowa.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

podatek spółka firma

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.