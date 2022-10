Spore zmiany w podatku od spadków i darowizn. Już weszły w życie

Podatek od spadków i darowizn. Nowe kwoty wolne od podatku

Zwrócono uwagę, że zmieniła się też skala podatkowa, tzn. wzrosły przedziały, do których stosuje się poszczególne stawki podatków. Przykładowo obdarowany przez dalszą rodzinę (wuja lub ciotkę) może teraz zapłacić 12 proc. podatku do 11 128 zł, a wcześniej po przekroczeniu 10 278 zł wchodził w stawkę 15 proc. Równocześnie 15 proc. stawka obowiązuje go teraz do 22 256 zł, a nie jak wcześniej do 20 557 zł - wskazał resort finansów.