Stawki ryczałtu 2022 - ile wynoszą?

Ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku

Jakie stawki ryczałtu od 2022 roku?

Poszczególne stawki ryczałtu w 2022 roku są przypisane tak jak dotychczas do przychodów z określonych branż, a ich wysokość wynosi od 2% do 17%. Co zmienia Polski Ład w ryczałcie ? Nowe przepisy m.in. obniżają stawkę opodatkowania dla wybranych branż oraz zawodów , które opodatkowane były dotychczas stawkami w wysokości 15% (przychody osiągane z pomocą pracowników) oraz 17% (przychody z pracy wykonywanej osobiście). Wprowadzone zostały także dwie nowe stawki ryczałtu w wysokości 14% i 12%.

Stawka 17% oraz 14%

Stawka 15%

Ważne jest jednak rozróżnienie na usługi z zakwaterowaniem oraz bez niego . To przychody ze świadczenia usług w zakresie pomocy bez zakwaterowania będą objęte stawką 18%. Dotyczy to m.in. odwiedzania i pomocy w domu osobom chorym czy niepełnosprawnym, a także pomocy nad dziećmi. Przychody z usług bez zakwaterowania zostaną objęte niższą stawką.

Stawka 12%

Wiele na ryczałcie zyskają osoby związane z sektorem IT, które od 2022 roku obejmie stawka 12%, a nie, jak było dotychczas, 15%. Nie jest to jednak stawka dla całej branży, ponieważ będzie dotyczyć usług związanych z:

Stawka 8,5%

Przychody z usług świadczonych w zakresie pomocy społecznej (w ramach wolnych zawodów) z zakwaterowaniem będą objęte innym opodatkowaniem niż bez zakwaterowania — będzie to 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki przekraczającej tę kwotę.

Stawka 3%

Nie wiesz, jaką stawką się rozliczyć?

Nie masz pewności co do tego, jaką stawką objąć przychody ze świadczonych przez Ciebie usług? Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się z wnioskiem o sklasyfikowanie usług według kodu PKWiU do Głównego Urzędu Statystycznego. Wiedząc już, jaki kod przypisany jest do danej działalności, można rozwiać wątpliwości związane z zastosowaniem obowiązującej w 2022 roku stawki.