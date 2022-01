Składka zdrowotna przy ryczałcie – ile wynosi od 2022 roku?

Składki zdrowotne przed wprowadzeniem Polskiego Ładu

Do 2021 roku podstawa składki zdrowotnej wynosiła 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od tego naliczane było 9% składki. Takie zasady obowiązują jeszcze w styczniu tego roku liniowców i przedsiębiorców rozliczający się na skali podatkowej. Składka za styczeń, zgodnie ze starymi zasadami, będzie wynosić 419,92 zł. Od lutego jednak składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie inna dla każdego przedsiębiorcy. Ryczałtowcy i osoby korzystające z karty podatkowej są zaś zobowiązani do naliczania składek według nowych zasad Polskiego Ładu już w deklaracji za styczeń.

Masz pytania ws. Polskiego Ładu?

Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 roku

Warto przypomnieć, że od nowego roku 20. dzień każdego miesiąca to nowy termin rozliczeń płatników będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że składki zdrowotne za styczeń należy uregulować do 20 lutego 2022 roku. Osoby prawne zaś w dalszym ciągu mają czas do 15. dnia miesiąca.