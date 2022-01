Ryczałt dla lekarzy 2022 - ile wynosi?

Zasady ryczałtu dla lekarzy w 2022 roku

Sytuacja medyków, którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania swojej działalności, będzie korzystniejsza w porównaniu do 2021 roku.

W praktyce oznacza to, że lekarz, który będzie współpracował z byłym pracodawcą, będzie mógł skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów dopiero po upływie dwóch lat od zakończenia takiej współpracy. Ograniczenia nie stosuje się przy podejmowaniu współpracy z innym podmiotem bądź przy świadczeniu usług innych niż dotychczasowe byłemu pracodawcy.

Co więcej, z ryczałtu nie skorzystają lekarze, którzy:

Stawka podatkowa

Po zmianach w przepisach, które wykreśliły zawody medyczne z wolnych zawodów, lekarze mogą rozliczać się niższą stawką ryczałtu . Od 2022 roku ryczałt dla lekarzy uległ zmianie, a stawka 12 proc. to nowa propozycja, która obejmie przychody z działalności świadczonej przez lekarzy.

Składka zdrowotna dla lekarzy 2022

W przypadku medyków, którzy zdecydowali się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawka składki zdrowotnej wyniesie do 14 proc.. Jej podstawą będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ustalonego za IV kwartał poprzedniego roku, którego ostateczna kwota zależeć będzie od rocznych przychodów. Jest to kwota 6220,80 zł i to ona będzie stanowić podstawę dla wyliczenia wysokości składki dla medyków w 2022 roku.