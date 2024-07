"System leży". Nie mogli złożyć wniosków do KRS. Dostaną kary?

"Do wczoraj (15 lipca - przyp. red.) był obowiązek złożenia sprawozdania do KRS. Niestety, jak co roku, cała strona nie działała. Nie można było złożyć dokumentów w terminie, a o godz. 22 zrobili przerwę techniczną. Mnóstwo osób nie mogło i nadal nie może wysłać sprawozdań a na stronie KRS zero informacji! Cały czas wyskakuje błąd HTTP 500. To jest absurd, a za rok będą nakładać kary finansowe za nieterminowe złożenie sprawozdania" - poinformował nas jeden z czytelników w systemie dziejesie.wp.pl.

Jak informuje rządowa strona biznes.gov.pl "przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS mają obowiązek przekazywania dokumentów finansowych do rejestru". Szczególna sytuacja dotyczy Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) prowadzących działalność gospodarczą - mimo że nie są wpisywane do rejestru przedsiębiorców, mają obowiązek składania dokumentów finansowych do KRS.

Sprawozdanie finansowe składa się do KRS w formie elektronicznej. Jednak część przedsiębiorców ma z tym problem. Internauci na forum.gofin.pl informują od poniedziałku, że mają problemy ze złożeniem dokumentów.

"Próbuję od kilku godzin, ale pokazuje błąd HTTP 500" - napisał jeden z użytkowników 15 lipca o godzinie 19.31. I posypała się lawina komentarzy.

"Tak samo, od kilku godzin wyrzuca błąd", "No niestety, 6 godzin, kod 500 w kółko", "ja również mam błąd, wyrzuca mnie na etapie dodawania dokumentu. Cały czas błąd Http 500 i komunikat, żeby spróbować ponownie" - czytamy wpisy internautów.

Podobne wpisy pojawiły się również we wtorek rano. "Cały czas leży system, informatyzacja po polsku" - napisano o godz. 9.27. "Nie traćcie nawet czasu, tylko poczekajcie do 1 w nocy i wszystko zrobicie w 5 minut" - dodał inny użytkownik.

Kara za spóźnienie

Jeżeli rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, to sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone do 30 czerwca i złożone w rejestrze sądowym do 15 lipca danego roku.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. W praktyce, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin przypadnie na 30 czerwca kolejnego roku.

Natomiast sprawozdanie, które nie zostało terminowo zatwierdzone, należy złożyć mimo to do 15 lipca, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Za niezłożenie sprawozdania w terminie można otrzymać karę.

"W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego w ustawowym terminie KRS wzywa spółkę do złożenia sprawozdania zazwyczaj w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem nałożenia na członków zarządy kary grzywny w wysokości do 15 tys. złotych. Nałożona kara grzywny, zazwyczaj jest umarzana jeżeli przed jej uiszczeniem spółka wywiąże się z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego" - przypomina serwis taxinsight.pl.

O ewentualnym nałożeniu kar wspominają internauci. I zastanawiają się, czy będą je płacić.

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy potwierdza problemy związane ze złożeniem sprawozdań oraz, czy przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosków, w związku z tym zapłacą kary. Na odpowiedzi czekamy.

