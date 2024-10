Tak najczęściej oszuści wyłudzają pieniądze. Dwie metody dominują

W opublikowanym we wtorek badaniu Biura Informacji Kredytowej (BIK) podkreślono, że w 2024 r. dominującymi metodami wyłudzania danych są manipulacje i socjotechniki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 37 proc. badanych miało kontakt z przynajmniej jedną z metod wyłudzeń opartych na socjotechnice. 'Odsetek ten regularnie rośnie – wzrósł o 5 pkt proc. od 2022 roku, a w stosunku do 2023 roku o 1 pkt proc.' - odnotowano.

Na czołowych miejscach najpopularniejszych metod hakerskich znalazły się: podawanie numeru PESEL do autoryzacji (29 proc.), potwierdzanie nieznanych transakcji i przekierowanie do fałszywego działu bezpieczeństwa banku (27 proc.) oraz prośby o przelanie lub wypłatę pieniędzy (26 proc.). Kolejne metody to: podawanie loginu i hasła do bankowości elektronicznej (22 proc.), instalowanie programów do autoryzacji zdalnej na komputerze (17 proc.) i dzwonienie pod wskazany numer telefonu (16 proc.).