Tarcza finansowa PFR. Państwo umorzy część pożyczki, ale za to zapłacisz podatek

Co na to prawo podatkowe? Ono traktuje umorzenie części pożyczki jako dochód . A przypomnijmy, że w ramach tarczy umorzone może zostać nawet 75 proc. subwencji.

Warunkiem jest m.in. prowadzenie działalności przez rok po otrzymaniu pieniędzy, a także utrzymanie zatrudnienia. Wtedy oddać trzeba będzie zaledwie jedną czwartą tego, co się pożyczyło.

Obejrzyj: Tarcza finansowa zwiększy dług publiczny . Prezes PFR: "to się opłaci"

- Podatek dochodowy obowiązuje od części umorzonej (do 75 proc. jej wartości), gdyż jest to przysporzenie na rzecz przedsiębiorcy. Mówiąc wprost: przedsiębiorca dostaje pieniądze z umorzonej części do swojej dyspozycji bez żadnych kosztów – dodaje mec. Piotr Świstak z kancelarii GWW.