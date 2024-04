Termin na złożenie zeznania PIT za rok 2023 minął. Co grozi tym, którzy nie dopełnili obowiązku?

30 kwietnia br. o północy minął termin złożenia zeznania PIT za rok 2023. Dla większości Polaków nie jest to zła wiadomość. Złożyli już bowiem ponad 7,3 mln zeznań za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Nie oznacza to jednak, że każdy może zapomnieć już o sprawie. Kto musi zainteresować się zeznaniem?

Automatyczna akceptacja zeznań w Twoim e-PIT

Od kilku lat Polacy nie mają obowiązku samodzielnie wypełniać zeznań. Robi to rządowy system. Po 30 kwietnia rozpoczyna się automatyczna akceptacja PIT-37 i PIT-38 przygotowanych w ramach usługi Twój e-PIT. Dzięki temu deklaracje zostały złożone w terminie, nawet jeśli podatnik nie podjął żadnych działań.

Proces ten rozpoczął się o północy 1 maja i potrwać ma do 7 maja. Oznacza to jednak, że w tym czasie usługa Twój e-Pit będzie niedostępna.

Nie sprawdzałeś systemu Twój e-PIT? Możesz być winny pieniądze

Nie w każdym przypadku automatyczne złożenie zeznania zamyka sprawę. Jest grupa osób, która - jeśli tego jeszcze nie zrobiła - musi zainteresować się swoim zeznaniem za rok 2023. Wyjaśnia to w rozmowie z money.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infakt.

- W większości podatników PIT o północy 30 kwietnia został zatwierdzony. Emeryci, renciści pracownicy i zleceniobiorcy mogą być spokojni. I chociaż od północy to już niemożliwe, warto jeszcze raz przypomnieć - od połowy lutego do 15 kwietnia można w każdej chwili zalogować się do usługi Twój e-PIT. I warto to było zrobić, gdyż nawet jeśli nie mamy prawa do ulg, to pamiętajmy że możemy przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznej - wyjaśnia.

Piotr Juszczyk wyjaśnia też, że nawet ci, których fiskus rozlicza samodzielnie, powinni sprawdzić Twój e-PIT z prostej przyczyny. Możliwe, że fiskus zażądał dopłaty podatku.

Może się okazać, że zeznaniu automatycznie rozliczonym przez system Twój e-PIT mamy niedopłatę podatku podatku, czyli jesteśmy winni pieniądze państwu. Fiskus w razienie dopłaty zawiadomi nas o tym w ciągu miesiąca. Podatek należy zapłacić - w ciągu 7 dni od odebrania (nie wysłania) dokumentu. Po tym okresie będą naliczane odsetki. Można powiedzieć, że to ostatni dzwonek dla tych, którzy kwestię zeznania ignorowali. System jest bowiem skontruowany tak, że mają 7 dni, aby usićić opłatę bez odsetek.

Przedsiębiorcy musieli rozliczyć się samodzielnie. Co im grozi?

Rozmówca money.pl przyznaje, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - co istotne, nawet, jeśli dotyczy jedynie kilku miesięcy roku, a wcześniej ktoś pracował na etacie - nie byli rozliczani automatycznie.

W przypadku gdy nie złożyliśmy zeznania rocznego z działalności gospodarczej sprawa się komplikuje. Te zeznania nie zatwierdziły się automatycznie. Ci, którzy nie złożyli deklaracji samodzielnie - przez system, drogą tradycyjną, za pośrednictwem księgowego, nie dopełnili obowiązku - wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Wskazuje też rozwiązanie. - Co robić? Nic jednak straconego! Najrozsądniej jest szybkie złożenie PIT-u. Trzeba też złożyć tzw. czynny żal oczywiście, jeśli jest taka konieczność, zapłacić należny podatek - tłumaczy.

- Dzięki temu uchronimy się przed mandatem. Z drugiej strony czynny żal nie uchroni nas od ewentualnych sankcji jeśli to fiskus nas wezwie do złożenie zeznania - przestrzega ekspert.

Kary za nierozliczenie PIT-u są uzależnione od kwoty zaległości. Jeżeli nie przekroczy ona 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to jest to wykroczenie skarbowe, za które trzeba zapłacić mandat (nawet taki sam, jak kwota przeterminowanego podatku). Jeżeli zaś zaległość jest wyższa, to taki czyn jest kwalifikowany jako przestępstwo skarbowe. Kiedy kara za brak PIT-u może Cię dotknąć? Jest ona rozpatrywana indywidualnie, a sąd może nałożyć na winnego grzywnę, a nawet karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Korekty zeznań wciąż możliwe

Ministerstwo Finansów przypomina, że w razie konieczności korekty zeznania, można ją złożyć zarówno przez usługę Twój e-PIT (po zakończeniu automatycznej akceptacji, czyli okresu, w którym system nie będzie dostępny). A także poprzez system e-Deklaracje, jak i na zwykłym papierowym formularzu. Co ważne, deklaracje PIT-37 i PIT-38 wysłane po 30 kwietnia 2024 r. traktowane są jako korekty wcześniejszych rozliczeń, bez względu na sposób ich złożenia.

Uzasadnienie błędu w pierwotnym zeznaniu nie jest wymagane, o ile korekta nie jest składana w toku postępowania podatkowego. Resort zaznacza, że dołączenie wyjaśnień jest całkowicie dobrowolne.

1,5 proc. dla OPP - ważne terminy

Podatnicy rozliczający PIT mogą przekazać 1,5 proc. swojego podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Warunkiem otrzymania tych środków przez OPP jest zgłoszenie aktualnego rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego. Organizacje mają na to czas do 30 czerwca 2024 r. Nie dotyczy to OPP, które zgłosiły rachunek w latach poprzednich i jest on wciąż aktualny.

Czytamy również, że urzędy skarbowe przekażą pieniądze z 1,5 proc. podatku tylko wtedy, gdy podatnik w całości opłaci należny podatek wynikający z rozliczenia PIT za 2023 r., w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2024 r.

