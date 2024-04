Rozliczenie PIT po terminie. Jakie są konsekwencje?

30 kwietnia mija termin na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2023 r.Osoby, które uzyskują dochody z umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej, nawet jak przegapią termin, to nie muszą się martwić. Warto jednak zalogować się do systemu i sprawdzić swoje zeznanie, chociażby po to, aby zweryfikować, czy wszystkie pozycje się zgadzają. W innej sytuacji są osoby prowadzące działalność.