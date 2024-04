Rząd podjął decyzję. Jest rewizja KPO

Rewizja KPO. Rząd podjął decyzję

Nie będzie podatku od aut spalinowych

W komunikacie podkreślono, że proponowane zmiany przyczynią się do lepszej realizacji działań m. in. w obszarach zielonej transformacji, inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz transformacji cyfrowej i wsparcia produktywności i konkurencyjności.

MFiPR podał we wtorek, że do 15 kwietnia do Polski z KPO trafiło ok. 3,2 mld euro w ramach wsparcia grantowego oraz ok. 8,1 mld euro z części pożyczkowej.