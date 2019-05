Testu przedsiębiorcy może i nie będzie, ale samozatrudnieni będą sprawdzani. "Mamy rozwiązania"

Zapowiedź wprowadzenia tzw. testu przedsiębiorcy wywołało popłoch wśród Polaków pracujących na własny rachunek. Bo co w końcu miałby on sprawdzać? Liczbę kontrahentów? Wystawianych faktur? Po kilku tygodniach krytyki, nawet z wewnątrz rządu, pomysł Ministerstwa Finansów miał upaść. Ogłosiła to minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, a potwierdził premier Mateusz Morawiecki.