Turcja na skraju załamania. Erdogan zdecydował się na drastyczny krok

Turcja ma problemy gospodarcze od dawna

Nie zdało się to na zbyt wiele, bo zaraz po wygranych przez Erdogana wyborach kurs się załamał , tracąc w miesiąc około jedną trzecią swojej wartości w stosunku do dolara.

Dziura budżetowa w Turcji

Jak zauważa Sawicki, w samym czerwcu deficyt budżetowy wyniósł rekordowe 8,4 mld dol. - To pokazuje, że sytuacja zaczyna się zmieniać, a władzom przybył kolejny powód do zmartwień – komentuje analityk Cinkciarz.pl.

Czerwcowy zwrot w polityce monetarnej nie wystarczył

W czerwcu - chociaż nie aż tak gwałtownie jak oczekiwał rynek - podniesiono stopy procentowe z 8,5 do 15 proc. W ten czwartek koszt pieniądza zostanie najprawdopodobniej jeszcze podwyższony do poziomu 18 proc.

Chociaż prezydent Erdogan wciąż utrzymuje, że nie zmienił swojego nieortodoksyjnego podejścia w ekonomii (jest przeciwnikiem wysokich stóp procentowych), to jednak bez wątpienia to on miał otworzyć furtkę bankowi centralnemu, by ten zacieśnił politykę monetarną.