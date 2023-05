Tuskowe w Sejmie. Zyskaliby na nim także emeryci, ale jest "skutek uboczny"

Przewodniczący PO Donald Tusk na niedawnym spotkaniu z mieszkańcami Krakowa zaproponował, aby kwota wolna od podatku wzrosła z obecnych 30 tys. zł rocznie do 60 tys. zł rocznie. Stwierdził, że byłoby to "zadośćuczynienie wszystkim tym, którzy ciężko pracują". - Pomyślmy o tych wszystkich ciężko pracujących Polkach i Polakach, którzy nie mają świadczenia 500 plus na dzieci - mówił.

Przypomnijmy, że od stycznia 2022 r. kwota wolna została podniesiona z 8 tys. zł rocznie do 30 tys. zł rocznie. Oznacza to, że do 2,5 tys. zł brutto dochodu miesięcznie nie płacimy żadnego podatku dochodowego, a także że osoby zarabiające najniższe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3460 zł brutto płacą 12-proc. PIT.

Nie tylko pracujący. Z tuskowego cieszyliby się niektórzy emeryci

Projekt ustawy ws. tuskowego trafił już do Sejmu. "Projektodawcy przewidują, że ustanowienie kwoty wolnej od podatku dochodowego na poziomie 60 tys. zł realnie przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej osób pracujących oraz stworzy dodatkowy impuls do podjęcia zatrudnienia przez osoby, które obecnie nie szukają pracy" - głosi jego fragment.

Dziennik "Fakt" zwraca uwagę, że na reformie zyskaliby nie tylko pracujący. - To jest projekt, który przewiduje podniesienie kwoty wolnej dla wszystkich rozliczających się według skali podatkowej, a więc także pobierających renty i emerytury - tłumaczy w rozmowie z "Faktem" Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w firmie Grant Thornton.

Obecnie zwolnieni z podatku dochodowego są ci, których renta lub emerytura nie przekracza 2,5 tys. zł brutto. Gdyby kwota wolna od podatku została podniesiona do 60 tys. zł, z PIT byłyby zwolnione osoby także z wyższymi świadczeniami.

"Reforma miałaby jeszcze jeden skutek uboczny - w takiej sytuacji ogromna część emerytów nie płaciłaby podatku także od trzynastek i czternastek" - czytamy w "Fakcie".

