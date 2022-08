Ukraińcy w Polsce będą mieć do czynienia z fiskusem. Dla części to oznacza problemy

Innymi słowy - Ukraińcy po upływie wspomnianego terminu muszą zapłacić podatek PIT . Konkretnie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobyt przekroczył 183 dni. Podatek trzeba będzie zapłacić od dochodów uzyskanych w całym tym okresie .

"W praktyce oznacza to, że już we wrześniu część Ukraińców będzie musiała uregulować w Polsce podatek za minione pół roku. Potem będą płacić zaliczki systematycznie, co miesiąc" - pisze dziennik.