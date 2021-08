Ulga dla klasy średniej. Wystarczy premia, aby stracić

telesfor 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

czyli zarabiając 134 tys brutto, bardziej opłacalne będzie zwrócenie się z wnioskiem do pracodawcy o obniżenie wynagrodzenia...hmm, to nawet Bareję przerasta...gdzie tu zachęta do bardziej wydajnej pracy ??