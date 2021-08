Polski Ład przestraszył przedsiębiorców. Przeniosą biznesy do Bułgarii?

CZARNOWIDZ 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bez obaw - JAREK Sypnie Kasą Tysiącami rencistom, na dzieci i ma wygrane WYBORY - A ci co tak teraz najwięcej krzyczą to będą służyć przed Jarkiem, dostać posadę u jego boku - Kościół sprzedał się dla Kaczyńskiego - Judasz za Kasę Chrystusa sprzedał a pieniądze i kamień dziobią - Na wszystko starczy, NIE ZABRAKNIE Kasy - JAREK wysprzedaje Polskę, to co można jeszcze sprzedać, drukuje Miliardy - Tak długo - Jak On będzie nic się nie zmieni, jedynie same sukcesy i izolacja Polski - A opozycja co może, dać, obiecywać jak nie ma z czego - Bóg jest w Trzech Osobach a Jarek - Prezydent, premier, TK, prezes, prokurator, sędzia, kat i wykonawca - Ich powołuje na stanowiska i usuwa a ludziom z Pis i ich rodzinom rozdaje posady, wynagradza - Bez wiedzy, zgody Kaczyńskiego żadne Decyzje nie zapadają - Kaczyński odchodzi - Koniec partii Pis - Jak w Ulu Królowa umiera - Cały UL umiera - Trutnie sami się pozagryzają - A co to na razie to Dobierać się będzie Polakom - Nie dotyczy ludzi z Pis - Do Własnościowych prywatnych mieszkań, do działalności prywatnej, do Kont w Bankach - Skąd, ile, od kiedy masz - Cenzura mediów - Nowe ustawy, podatki, opłaty. podwyżki Cen - Kaczyński nie boi się przegranych wyborów, on nie ma nic do stracenia - ALE - Wyjdą na Jaw - Przekręty, oszustwa, wyłudzenia, łapówki, wyprowadzenie Kasy - To nie będą Miliony ale Miliardy