Użytkowanie wieczyste przejdzie do historii. Sejm przyjął ustawę ws. likwidacji

Przed uchwaleniem ustawy Sejm przyjął zgłoszone przez PiS poprawki, dotyczące podatku od czynności cywilno-prawnych. Zgodnie z nimi w przypadku zakupu co najmniej 6 mieszkań w jednej inwestycji (w jednym budynku lub kilku budynkach tworzonych na jednej nieruchomości gruntowej) PCC ma wynosić 6 proc. Kupno pierwszego mieszkania na rynku wtórnym będzie natomiast zwolnione z podatku - zniknie obecna, dwuprocentowa stawka.

Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz w ciągu roku od wejścia w życie ustawy - w piątek odrzucona została poprawka Lewicy, by wydłużyć ten termin do 60 miesięcy. Spod roszczenia wyłączono m.in. grunty, w stosunku do których użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po 31 grudnia 1997 r., a także grunty Skarbu Państwa powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym czy parkom narodowym.