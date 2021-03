VAT. Niekorzystne decyzje podatkowe zmusiły PSB do utworzenia rezerwy finansowej

W dwóch pierwszych sprawach w pierwszej instancji zapadły już decyzje, w trzeciej jeszcze nie. Spółka PSB Handel (do niedawna Grupa Polskie Składy Budowlane) przekonuje, że nie ma jeszcze żadnych ostatecznych rozstrzygnięć, które podlegałyby wykonaniu, organy nie wydały również decyzji o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych.

Czemu więc służyć ma rezerwa? To działanie wynikające z "kierowania się zasadą ostrożności" – wyjaśnił w odpowiedzi na pytanie "PB" Tomasz Stanek, rzecznik prasowy PSB Handel.

PSB Handel ma działać w sposób niezmącony. Okazuje się, że nie do końca

Rzecznik PSB zapewnia, że firma nie ma sobie nic do zarzucenia w tej materii i liczy na korzystne dla siebie zakończenie postępowań. Gdyby jednak decyzje organu drugiej instancji były negatywne, to firma złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (ze względu na właściwość wynikająca z siedziby spółki).