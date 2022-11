W Warszawie będzie podwyżka podatku od nieruchomości

Zgodnie z uchwałą, podwyższającą podatek od nieruchomości, za 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych warszawiacy będą płacić 1 zł, to jest o 0,11 zł więcej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2022. Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą za 1 mkw. 28,78 zł. Wzrost o 3,04 zł w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2022.