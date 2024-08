Podatek po otrzymaniu zapłaty. Rząd spełni obietnicę

Kasowy PIT to jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej , która trafiła na listę "100 konkretów na 100 dni rządu". "Nowe rozwiązanie realizuje zapowiedź z exposé premiera Donalda Tuska" - podkreślono we wtorkowym komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kasowy PIT ma być fakultatywną formą rozliczeń. Przedsiębiorcy będą mogli zapłacić podatek dochodowy, dopiero kiedy otrzymają zapłatę za fakturę.

Podatnik będzie wybierał tę metodę, składając oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 lutego lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął działalność. To oświadczenie będzie działać także w kolejnych latach, do chwili jego odwołania.