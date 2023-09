Wielka rewolucja podatkowa PiS do kosza? Nie będzie obniżki VAT

Fajnie 29 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

OK. My już jesteśmy przyzwyczajenie do nie spełnionych obietnic. A podobno u naszych sąsiadów podniesiono minimalne stawki wynagrodzeń. No tak, skoro benzyna na Aralu o 10.00 kosztuje 2,09 euro. Czyli teraz za godzinę pracy kupią 7 litrów. Natomiast w Danii za godzinę pracy kupuje się 13 litrów. Tej samej 95 E5. Jak mnie to raduje, że Niemiecka motoryzacja jedynie ulepsza stare i nie robi nic nowego. Elektryki to dla Niemieckiej motoryzacji nadal temat tabu. A dokładniej akumulatory. I dobrze. Może u nas zaczną coś robić, bez Niemieckiego kapitału. Fotowoltaikę robimy, nawet w szybach. Pojazdy szynowe też potrafimy ogarnąć. A gdy kopalnie ruszą, to i z węgla można wytwarzać wiele produktów. D down = PL up.