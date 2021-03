Wyższe wpływy z VAT to sukces rządu? Analitycy mają inne wyjaśnienie

Ekonomiści Credit Agrocole wzięli te wyliczenia pod lupę i przekonują, że to nie do końca tak było. Taki wynik dotyczący ubiegłorocznych wpływów z VAT oznaczałby, że były one wyższe o 2 proc. w porównaniu do 2019 r., kiedy wyniosły 180,9 mld zł. Powstaje zatem pytanie, dlaczego w warunkach obserwowanej w 2020 r. recesji został odnotowany wyraźny wzrost dochodów z VAT.