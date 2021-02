Luka VAT. Polska europejskim średniakiem, prognozy pesymistyczne

"Prawda jest taka, że od 2015 roku zmniejszyliśmy lukę VAT o około połowę" – odpowiedział błyskawicznie premier Mateusz Morawiecki, który wielokrotnie chwalił się skutecznym uszczelnianiem podatków, co - jak twierdzi - pomaga finansować programy socjalne. Natomiast Kancelaria Premiera i Ministerstwo Finansów pokazały na Twitterze serię grafik.

Ile wynosi luka VAT i czy faktycznie spadła o połowę? Podatek od towarów i usług stanowi jeden z filarów dochodów budżetu państwa i dlatego wielkość wpływów z tego tytułu jest niezwykle istotna. Luka VAT to różnica między kwotą podatków, które powinny zostać zapłacone, a kwotą, która faktycznie trafia do budżetu. Każdy wzrost luki ma wpływ na stan finansów państwa i oznacza mniej środków na usługi publiczne.

Jak pod tym względem wypadamy na tle Unii Europejskiej? Ze względu na opóźnienia w dostępności międzynarodowych statystyk pełne dane dotyczą 2018 roku. Wynika z nich, że luka w VAT w Polsce wyniosła 9,9 proc. teoretycznych zobowiązań, podczas gdy rok wcześniej było to 14,3 proc. Według wyliczeń straty polskiego fiskusa z tego tytułu wyniosły w 2018 roku blisko 19 mld złotych, czyli 4,45 mld euro.

Łącznie w Unii Europejskiej luka VAT wyniosła 140 mld euro, wynika z danych za 2018 rok. Nominalnie największa była we Włoszech (35,4 mld euro), Wielkiej Brytanii (23,5 mld euro) i Niemczech (22 mld euro).

A jak wypadliśmy w 2019 roku? Za ten rok dostępne są jedynie szacunki. "Obserwujemy jednak, że po znaczących spadach luki od 2015 roku, tempo jej zamykania zaczyna istotnie spowalniać. W 2019 roku szacujemy, że luka w Polsce pozostanie na podobnym poziomie jak w 2018 roku” – czytamy w raporcie Center for Social and Economic Research (CASE) przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej.

CASE prognozuje też, że w 2020 roku – w wyniku recesji spowodowanej pandemią COVID-19 - luka w VAT w Polsce może wzrosnąć do 14,5 proc. wartości teoretycznych zobowiązań.

Wzrost ściągalności coraz bardziej ograniczony

Wyższe wpływy z podatku VAT w ostatnich latach wynikają w dużej mierze ze zmniejszenia luki podatkowej, cale nie tylko. To również efekt m.in. dobrej koniunktury i wzrostu gospodarczego.

Dochody państwa z VAT wzrosły o 11,4 proc. w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku. Większe wpływy do budżetu z tytułu tego podatku to rezultat dwóch czynników: o 5,1 proc. wzrosła ściągalność VAT i o 6,4 proc. wzrosła podstawa opodatkowania (składa się na nią m.in. konsumpcja i częściowo inwestycje), wynika z raportu CASE. "Na podstawie tych danych również widzimy, że dalsze wzrosty ściągalności VAT w Polsce są coraz bardziej ograniczone" - czytamy w raporcie.