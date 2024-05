Zakupy internetowe z Chin z nowym podatkiem? Ministerstwo zabrało głos

Rząd chce się zająć uszczelnieniem systemu

- Pierwsza rzecz, do której chcemy doprowadzić, to uszczelnienie systemu, tak żeby ta sprzedaż - niezależnie, czy coś kosztuje 5 zł czy 50 zł - była uczciwie, zgodnie z prawem obciążana podatkiem VAT. Tu naszym zdaniem pojawiają się spore nieprawidłowości - dodał.

Wiceminister finansów zaznaczył, że kwestia ta powinna być rozważana na forum całej UE. - To trudny temat, jesteśmy w UE, to jest duży europejski temat. Bardzo możliwe, że za rok, kiedy Polska będzie przewodniczyła pracom UE, tym tematem będziemy zajmowali się na forum europejskim. Są pewne pomysły, uszczelniające ten system - powiedział wiceminister.

Krok w tę stronę, choć to nie jest wielki krok, to ustawa o wymianie informacji. To obowiązek, który nałożymy na platformy, żeby informowały o sprzedawcach, którzy dokonują transakcji. To jest pierwszy krok, on nie obejmie platform pozaeuropejskich - dodał.