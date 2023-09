Zamieszanie wokół tarczy antyinflacyjnej. Rząd zmienia zdanie?

Yes 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

I dlatego podawana inflacja przez rząd to fikcja. Ona jest "maskowana" tarczami, które prędzej czy później zostaną skasowane i ceny wystrzelą z dnia na dzień. Przez rok będą mówić, że mamy 10% - a od stycznia ceny podskoczą o te 5-23%. To samo z cenami prądu i gazu - już są mega drogie a przecież zamrożone. Jeśli ktoś myśli, że my mamy najgorsze za sobą - to jest w olbrzymim błędzie.